Correio da Manhã volta a reforçar tiragem com mais 5 mil exemplares para satisfazer procura dos leitores

Pela segunda vez, o ‘novo’viu-se obrigado a reforçar a sua tiragem - mais 5 mil exemplares - de forma a satisfazer a procura dos leitores nas bancas, onde as vendas têm registado uma expressiva subida desde que o jornal se apresentou com o novo grafismo, a 9 de janeiro.Um aumento que é ainda mais significativo na região Norte, onde as vendas subiram 20% entre 9 e 16 de janeiro. Só no Porto a subida foi de 28%. Já na zona Centro registou-se uma subida de 11%, tendo o distrito de Castelo Branco alcançado o valor mais expressivo: 19%. Seguem-se as regiões Sul e de Lisboa e Vale do Tejo, onde as vendas subiram 12%.O mesmo aumento foi verificado na cidade de Lisboa.