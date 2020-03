‘Cosmos’ de regresso à National Geographic esclarece mistérios

Esta noite, estreia no National Geographic a nova temporada de ‘Cosmos’, intitulada de ‘Cosmos: Mundos Possíveis’, com a apresentação do astrofísico Neil deGrasse Tyson, e que pretende colocar um ponto final nas dúvidas que têm surgido recentemente sobre a Terra."É desanimador pensar que as pessoas ainda estão a optar pela versão da Terra plana ou pela astrologia, que não é verdade", disse a produtora Ann Druyan, em entrevista à Lusa, considerando que "as pessoas acreditam no que querem acreditar". A produtora do documentário afirma que estas crenças estão a criar problemas sérios no combate à crise climática."O facto é que se não começarmos a aceitar o que os cientistas nos dizem, a nossa civilização está condenada", avisou. Durante 13 episódios vão ser explorados não apenas os potenciais destinos da humanidade noutros planetas, mas também realidades que são invisíveis aos nossos olhos."Vemos que há um mundo debaixo do solo, uma rede de plantas que se conectam e comunicam de forma eletroquímica, algo que está a acontecer debaixo dos nossos pés e ninguém contou essa história", levantou a ponta do véu deGrasse Tyson. O astrofísico considera que esta é a melhor temporada da série, originalmente criada há 40 anos, por Carl Sagan, e que este documentário mostra várias realidades aos telespectadores."Se para si a ciência é o que aprendeu num livro de escola, então não sabe o que mais ela pode ser". A estreia está marcada para as 22h10.