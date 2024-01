A situação em que vivem os jornalistas da Global Media – a braços com salários em atraso enquanto decorre (até quarta-feira) um processo de rescisões e perante a ameaça de um novo despedimento coletivo no grupo – esteve em destaque na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta, distribuídos neste fim de semana nos Paços do Concelho, em Lisboa.









O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou a um entendimento de regime para fazer face à crise, defendendo que Estado, Parlamento, acionistas e jornalistas devem encontrar, com urgência, “uma fórmula”. O autarca Carlos Moedas juntou a sua à voz do chefe de Estado para dizer que a redução de trabalhadores nas redações do grupo (que inclui títulos como TSF, ‘Diário de Notícias’, ‘Jornal de Notícias’ e ‘O Jogo’) é um “golpe” que os políticos não devem calar.

“O que estão a fazer a estas redações é que, no fundo, estão a limitar o espaço, a atividade, a liberdade dos jornalistas. E isso é, só e sempre, fragilizar a democracia”, acrescentou Moedas.





A iniciativa do Clube dos Jornalistas, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML), distinguiu nesta 38.ª edição a excelência no jornalismo nas categorias de Televisão, Imprensa, Rádio, Multimédia, Fotografia e Imprensa Regional, de trabalhos publicados em 2022. Ana Sousa Dias recebeu o Prémio Gazeta de Mérito, pela sua “sólida carreira jornalística”, e os outros premiados foram Amélia Moura Ramos (Televisão); Miguel Carvalho e Pedro Caldeira Rodrigues (Imprensa); Paula Borges (Rádio); Inês Rocha (Multimédia); João Porfírio (Fotografia); Daniel Dias (Revelação) e o jornal ‘Mensageiro de Bragança’.