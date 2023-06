Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência da Cofina

A proposta formal ainda não foi apresentada aos atuais acionistas da Cofina mas está na fase final de conclusão, avança o

esta sexta-feira.

De acordo com o jornal, que cita fonte próxima das negociações, Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência do grupo Cofina — que detém a CMTV, o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, entre outros —, no âmbito do processo de Management Buy Out (MBO) que está a ser liderado por Luís Santana, atual gestor da Cofina, o antigo diretor do Correio da Manhã, Octávio Ribeiro, e a atual administradora financeira, Ana Dias.



Segundo a mesma fonte, já há um acordo com o futebolista e empresário, mas os termos do acordo ainda não são conhecidos ao pormenor.



O valor do negócio deve rondar os 70 milhões de euros, um valor de referência para o um acordo que esteve em cima da mesa com a Media Capital.