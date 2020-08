Cristina Ferreira regressa ao ‘Você na TV!’ após saída da SIC. Saiba porquê

Cristina Ferreira inicia funções como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI já no dia 1, no entanto, tomou algumas decisões importantes para a reentrée televisiva ainda durante o seu período de férias.Esta semana, a apresentadora deverá juntar-se a Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV!’, programa que conduziu durante mais de uma década.