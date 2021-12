A RTP está a ser acusada de assédio moral e pressões a jornalistas da própria casa. O alerta é da Comissão de Trabalhadores (CT) que, depois de ter denunciado o assédio moral que resultou na demissão do jornalista Luís Vigário - que integrava a equipa de investigação do ‘Sexta às 9’ - revela agora um aumento do número de queixas.