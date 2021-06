Deputados aprovam conferência parlamentar e audição pública sobre RTP

Os deputados da Comissão de Comunicação e Cultura aprovaram a realização de uma conferência parlamentar sobre o contrato de concessão, bem como de uma audição pública sobre a viabilidade, planeamento e implementação dos vários canais da RTP.

A aprovação foi confirmada à Lusa pela presidente da Comissão, Ana Paula Vitorino, sendo que ainda não há datas marcadas para as iniciativas.

Assim, os deputados aprovaram um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para a realização de uma Conferência Parlamentar subordinada ao tema "RTP -- Serviço Público -- Contrato de Concessão".

A Comissão votou também favoravelmente um "requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, para a realização de uma audição pública sobre a viabilidade, planeamento e implementação dos vários canais da RTP, com a participação de entidades e especialistas".

No dia 17 de maio, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media afirmou que "não há qualquer dúvida" de que a RTP "precisa de um reforço do seu financiamento" para cumprir "completamente" o novo contrato de concessão.

Nuno Artur Silva falava no programa 360º da RTP3 sobre o contrato de concessão da RTP, o qual prevê a criação de novos serviços e o fim da publicidade em todos os canais, com exceção da RTP1.

A proposta do novo contrato de concessão inclui "uma série de conteúdos diversificados e, no fundo, aponta para que a RTP reforce a sua responsabilidade de criação de novos canais e plataformas, de forma que possa chegar a mais pessoas de diferentes maneiras", começou por dizer o governante.

"E isso eu não escondo e nunca o escondi e também o digo agora mais uma vez: isso só pode ser feito com reforço de financiamento", sublinhou o secretário de Estado.

"Não há qualquer dúvida que para cumprir completamente aquilo que vai estar disposto no futuro contrato de concessão, a RTP precisa de um reforço do seu financiamento e de um reforço orçamental", reiterou Nuno Artur Silva.