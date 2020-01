Desporto-rei voltou a dominar audiências

As transmissões de jogos de futebol voltaram a fazer o pleno na tabela dos programas mais vistos em 2019 na televisão portuguesa. O pós-match (flash interview e entrega da taça) da final da Liga das Nações, a 9 de junho, na RTP 1, lidera o top 20 (ver tabela), com uma média de 2 698 790 telespectadores e 57,1% de share (ou seja, em cada 100 telespectadores que viam televisão àquela hora, mais de 57 optaram por sintonizar o canal público).De acordo com a GfK, a partida entre Portugal e Holanda, na qual a seleção portuguesa se sagrou vencedora da competição, ocupou o segundo lugar, com 2 669 490 espectadores (61,6%). O Ucrânia-Portugal, de qualificação para o Euro 2020, a 14 de outubro (RTP 1), fechou o pódio, com uma audiência de 2 415 140 espectadores (47,1%). Estes valores não contabilizam as pessoas que assistem a jogos em espaços públicos.Contas feitas, a RTP 1 foi o canal que colocou mais programas entre os 50 mais vistos: 23, no total - todas transmissões do desporto-rei. Seguiram-se a SIC, com 16 programas, e a TVI, com 11. De referir ainda que o primeiro formato que não uma transmissão de futebol a aparecer na tabela é a novela ‘Nazaré’, da SIC: está na 37ª posição, com mais de 1,5 milhões de telespectadores. Há mais três outros formatos de entretenimento/ficção entre os mais vistos: ‘Golpe de Sorte’, ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ e ‘Terra Brava’.No cabo, a CMTV dominou. Dos 50 programas mais vistos, 49 foram do canal do Correio da Manhã. O CM Jornal 20h de dia 30 de janeiro foi o programa mais visto do ano, seguido do acompanhamento ao minuto do Benfica-Sporting, a 3 de fevereiro. O único programa de outro canal que não a CMTV foi a novela ‘Salve Jorge’, da Globo (ficou em 6º lugar), segundo a GfK.