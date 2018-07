Administração demite diretor-adjunto do Público e diretor sai em solidariedade

David Dinis sai da direção num gesto de solidariedade para com o seu adjunto.

Por Duarte Faria | 13:43

O diretor demitiu-se num gesto de solidariedade para com Diogo Queiroz de Andrade.



Segundo o CM conseguiu apurar está marcado um plenário de redação para esta tarde.



David Dinis assumiu a direção do jornal a 1 de outubro de 2016.



A escolha de Diogo Queiroz de Andrade para seu adjunto mereceu na altura várias criticas e foi reprovada pelo conselho de redação por se tratar de uma contratação "através de prestação de serviço com uma empresa que possui no seu objeto atividades incompatíveis com o exercício do jornalismo".

O jornalista David Dinis demitiu-se esta segunda-feira da direção do jornal Público. A decisão surge na sequência da demissão do seu diretor-adjunto, Diogo Queiroz de Andrade, pela administração do título.David Dinis tinha entrado esta segunda-feira de férias e foi apanhado de surpresa com a decisão da administração.O diretor demitiu-se num gesto de solidariedade para com Diogo Queiroz de Andrade.