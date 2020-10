Dona do JN, DN e TSF anuncia despedimento colectivo de 81 pessoas.17 são jornalistas

A Global Media, grupo detentor do JN, DN, TSF e O Jogo, anunciou esta sexta-feira aos trabalhadores o início do despedimento colectivo na empresa. "Naturalmente, que além desta medida, tão difícil, outras foram e serão tomadas" pode ler-se no comunicado enviado a todos os trabalhadores.O despedimento acontece depois da compra de 40% da empresa por parte de Marco Galinha, dono do grupo Bel, que adquiriu recentemente por quatro milhões de euros as posições que o BCP e o Novo Banco detinham na Global. Galinha comprometeu-se ainda a entrar com mais seis milhões de euros justamente para a concretização dos despedimentos agora anunciados.Esta medida enquadra-se no plano de reestruturação do grupo e tinha sido apresentada há mais de um ano a vários investidores. A profunda quebra de receitas do sector, em particular na área da imprensa, impõe (…) uma opção difícil, mas inadiável: iniciar um processo de despedimento coletivo que abrange 81 colaboradores, 17 dos quais jornalistas, em diferentes áreas da empresa", pode ler-se no comunicado. O documento deixa antever que as medidas de emagrecimento do grupo não ficarão por este despedimento colectivo. É "indispensável ir mais longe nos objetivos de restruturação, de modo a ultrapassar os obstáculos de mercado e de conjuntura" diz a Global Media.