Para Nuno Santos, esta está a ser uma longa estação balnear. Primeiro foi a banhos para o Mediterrâneo, deixando uma canoa furada à deriva. Depois foi o regresso para um outro banho: o da realidade e com valente ensaboadela da concorrência. Se soubesse ter ficado calado no início de junho, quando apregoava as vitórias aferidas pelo ‘nunómetro’, agora nem se notava a dimensão da derrota.









