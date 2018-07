Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ECO converte dívida de 250 mil euros em ações

António Mota, Luís Guimarães, João Brito e Cunha, Ana Maria Caetano e Mário Ferreira são os investidores.

Por Hugo Real | 01:30

A Swipe News, empresa que detém o site ECO - Economia Digital -, realizou um aumento de capital de 250 mil euros subindo, desta forma, o seu capital social para 1,455 milhões de euros.



Segundo apurou o CM, a operação foi realizada este ano através da "conversão de suprimentos, mediante a emissão de 250 mil novas ações de um euro cada". Ou seja, foi convertido em capital social dívidas que a empresa tinha para com alguns dos seus principais acionistas.



Este aumento de capital, sabe o CM, foi subscrito por cinco dos seis maiores acionistas da Swipe News (apenas o banco Haitong ficou de fora): António Mota (Mota-Engil), Luís Guimarães (da empresa Polopique), João Brito e Cunha (Eunea), Ana Maria Caetano (Parinama), e Mário Ferreira, dono da Douro Azul, através da Internacional Trade Wings.



A Swipe News, que tem também a gestão do projeto Advocatus, conta com um total de 33 investidores (particulares e em nome de empresas), como é o caso da APCL (de Humberto Costa Leite), da CIN (de João Serrenho), da Brainmade (de Paulo Padrão, promotor do projeto, e ex-diretor de comunicação do BES), da Projetos Especiais - Consultores de Comunicação (de João Viegas Soares), da Amorim SGPS (de António Amorim), da Rising Ventures (de Gabino Oliveira), de João Cotrim Figueiredo, antigo diretor-geral da TVI e ex-presidente do Turismo de Portugal, e de António Ramalho, presidente do Novo Banco.