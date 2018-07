Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisa quer dividendo de 17,6 milhões da TVI

No início do ano, Media Capital garantia que não ia distribuir dividendos para “manter o grupo dotado de liquidez”.

Por Hugo Real | 01:30

A queda do negócio com a Altice mudou o ‘jogo’ da Prisa, que detém 94,69% da Media Capital (MC).



Ou seja, enquanto estava de pé a oferta de Patrick Drahi para comprar a dona da TVI (negócio ruiu a 15 de junho), a administração da Media Capital decidiu não distribuir dividendos aos acionistas, de forma a "manter o grupo dotado da liquidez necessária à continuidade de negócio, tendo em consideração a atual conjuntura económica, as necessidades de investimento (...) e os compromissos financeiros existentes para 2018", como afirmou a MC ao CM no início de maio. De resto, na Assembleia Geral (AG) de 25 de maio, os acionistas aprovaram que os lucros do exercício de 2017 fossem transferidos para reservas livres (18,859 milhões) e reservas legais (927 mil euros).



Agora, a Prisa, enquanto acionista maioritário da MC, decidiu propor a distribuição de dividendos de 18,592 milhões de euros (provenientes das referidas reservas livres), o que representa 94% do lucro obtido pela dona da TVI no ano passado. Deste valor, 17,6 milhões são para o grupo espanhol, com o remanescente a ser entregue aos restantes acionistas da MC. Para tal, terá lugar uma AG a 27 de julho, onde este será o único ponto da ordem de trabalhos.



"Durante a operação de venda não podíamos distribuir dividendos. Agora, o acionista decidiu assim", diz ao CM fonte da MC.

Desta forma, e desde 2007, a MC já entregou aos acionistas 198,8 milhões, dos quais 187 milhões foram para a Prisa.