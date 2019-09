na Avenida da Liberdade, em Lisboa.





O sucesso de Eduardo Ferreira, o nome verdadeiro do cabeleireiro, começou quando abriu o primeiro salão em nome próprio. "Eduardo Haute-Beauté" foi o nome escolhido para o salão que lhe deu nome. Mais tarde, com o salão na Avenida da Liberdade, tornou-se o 'cabeleireiro dos famosos'.



Eduardo ficou conhecido no 'mundo cor-de-rosa' não só pelo seu talento com cabelos como também por ter vivido de forma pública uma relação com o modelo Luís Borges com quem tinha uma diferença de idades de quase 20 anos.



Com ele adotou três crianças: Bernardo, de nove anos, Lurdes, sete anos e Eduardo, de cinco anos. O fim da relação de oito anos, cinco deles casados, foi conturbado tendo existido trocas de acusações públicas entre ambos.



Em 2017, participou no reality show da TVI 'Biggest Deal' após a separação de Luís Borges.



O império construído por Beauté viria a cair em 2018, após os preços praticados naquela que é uma das zonas mais caras da capital, terem afogado o cabeleiro em dívidas.



O divórcio de Luís Borges também fez com que o cabeleireiro passasse uma fase complicada que o levou a isolar-se.



Beauté foi acompanhado psicologicamente devido aos últimos acontecimentos da sua vida que o levaram a entrar numa depressão profunda.