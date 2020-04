"Egrégios a voz": Citação peculiar de José Alberto Carvalho do Hino Nacional baralha espectadores. Veja as imagens

O núcleo central de actores de 'Ferreirinha: Rainha do Douro', a nova série de Moita Flores que a RTP 1 estreia em Setembro, já está decidido. As filmagens arrancam a 8 de Março, no Porto, mas o autor esquivou-se a mais revelações e apenas confirmou que "a RTP já fez as suas escolhas e que os actores estão a ser contactados", apesar de ainda não existirem contratos assinados.