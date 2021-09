O Especial Eleições Autárquicas 2021 da CMTV arrancou às 19h45, com José Carlos Castro a conduzir a emissão e a moderar um painel de comentadores constituído por Francisco José Viegas, João Pereira Coutinho, Eduardo Dâmaso, diretor da ‘Sábado’, e António Salvador, da Intercampus.





CM, e Diana Ramos, diretora do ‘Negócios’, comentavam os resultados na noite eleitoral, que eram apresentados por João Ferreira em tempo real.



Noutro estúdio, Luís Campos Ferreira, do PSD, e Marcos Perestrello, do PS, juntaram-se num frente a frente moderado pela jornalista Daniela Polónia. Já na redação, Armando Esteves Pereira, diretor-adjunto do, e Diana Ramos, diretora do ‘Negócios’, comentavam os resultados na noite eleitoral, que eram apresentados por João Ferreira em tempo real.

A CMTV foi o único canal a apresentar uma projeção à boca da urna para seis autarquias - Lisboa, Porto, Almada, Amadora, Coimbra e Figueira da Foz - com equipas de jornalistas a acompanhar em permanência 82 câmaras municipais. O canal do CM avançou ainda com uma megassondagem para as Legislativas, uma auscultação aos portugueses sobre quem poderá ser o próximo líder do PSD e uma outra sobre o possível sucessor de António Costa na liderança do PS.