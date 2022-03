Por ocasião da celebração dos 43 anos do Correio da Manhã, o bastonário da Ordem dos Engenheiros felicitou “toda a equipa”, por mais de quatro décadas “de atividade e de relevante serviço à Sociedade e ao País”.“Esse órgão de comunicação social tem trilhado um caminho de referência informativa e jornalística, assumindo desde sempre e graças à sua histórica excelência, um papel essencial no panorama informativo nacional, o que o torna num património que importa preservar”, escreveu Carlos Mineiro Aires, em carta enviada ao. Deixou ainda votos “de continuação do sucesso”.