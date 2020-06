Episódio polémico com beijo gay vai ganhar nova dobragem na RTP

Face às inúmeras queixas recebidas, a RTP decidiu refazer o episódio da série ‘Destemidas’ que conta a história de Thérèse Clerc, uma das maiores ativistas francesas na defesa da legalização do aborto e dos direitos dos homossexuais. Muitos pais acusaram a produção de "promover o aborto, o divórcio e a homossexualidade", mostrando-se particularmente chocados com a cena de um beijo gay, e enviaram queixas tanto para o provedor do telespectador como para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social."O episódio sobre Thérèse Clerc foi temporariamente suspenso do espaço ‘Zig Zag’ na RTP Play porque reconhecemos que a linguagem utilizada no que diz respeito ao aborto não era a mais adequada para o público-alvo [10-13 anos] e voltará assim que estiver refeita a dobragem", disse Teresa Paixão, acrescentando que seguiu a recomendação do provedor da RTP porque o episódio em causa necessita "de uma linguagem e um tratamento mais detalhados". Ao CM, a diretora da RTP 2 fez ainda questão de referir que ‘Destemidas’ foi adquirida por várias estações de televisão pública, como a RAI ou a ABC Australia, nomeada e premiada em vários festivais.Já o provedor da RTP, Jorge Wemans, disse que "a intenção do programa era a de tornar tranquila essa relação com o facto de muitos adolescentes se interrogarem sobre a sua identidade de género", mas "não se muniu do melhor percurso para lá chegar".