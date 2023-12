Equipa da revista Evasões cessa produção até regularização dos pagamentos

A equipa da Evasões notificou a direção da revista de que vai cessar a produção de trabalhos até que os colaboradores recebam os pagamentos em atraso.

"Face à ausência de pagamento do mês de outubro e da data para o mesmo ser realizado -- a Administração informou esta tarde disso mesmo -, a equipa da Evasões vai cessar a produção de trabalhos -- incluindo o 'online' -- e o envio de textos até a situação dos trabalhadores estar devidamente regularizada", lê-se num comunicado enviado, quinta-feira à noite, à direção da revista, a que a Lusa teve acesso.

Segundo a mesma nota, os trabalhos vão ser retomados assim que "os pagamentos em atraso das colaborações forem devidamente regularizados", o que os trabalhadores esperam que aconteça em breve.

A Evasões, que pertence ao grupo Global Media, é uma revista semanal, que aborda temas como turismo, cultura, gastronomia e televisão.

No dia 6 de dezembro, em comunicado interno, o Global Media Group (GMG) avançou que iria negociar "com caráter de urgência" rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".

As direções do Jornal de Notícias (JN), TSF, O Jogo e do Dinheiro Vivo (DV) apresentaram demissão, na sequência do processo de reestruturação.

A administração da Global Media "compreende" que face à dimensão e exigência do "indispensável processo de reestruturação em curso", as direções dos títulos mais afetados "se sintam sem condições para se manterem", disse esta sexta-feira à Lusa fonte oficial.