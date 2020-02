Escolhidos os primeiros quatro finalistas do Festival da Canção

As canções "Passe-Partout" (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco), "Medo de Sentir" (Marta Carvalho/Elisa), "Gerbera Amarela do Sul" (Filipe Sambado) e "Movimento" (Throes+The Shine) foram escolhidas no sábado como primeiras quatro finalistas do Festival RTP da Canção.

Pela primeira vez, o anúncio dos quatro primeiros finalistas foi feito de forma aleatória e as pontuações só serão conhecidas depois da final da 54.ª edição do festival.

Na segunda semifinal, marcada para 29 de fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras oito canções, de entre as quais serão escolhidas as restantes quatro canções que disputarão a final onde será decidida a canção representante de Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que vai decorrer em maio na Holanda.

Nas semifinais, o peso das votações será repartido entre os espectadores e um júri cujos elementos foram escolhidos pela RTP e do qual fazem parte os cantores Anabela, Conan Osiris, Héber Marques, Miguel Ângelo, a 'rapper' Capicua, a radialista Isilda Sanches e o jornalista Rui Miguel Abreu.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.