Estudos e advogados custam 1,4 milhões à RTP

Gastos desta rubrica subiram 11,1%, para quase cinco milhões de euros.

Por Hugo Real | 01:30

A RTP gastou, em 2017, quase cinco milhões de euros em ‘trabalhos especializados’, valor que representa um crescimento de 11,1% face ao ano anterior, revelam documentos da empresa pública a que o CM teve acesso.



Nesta rubrica, destaque para os custos de 896 mil euros em "estudos de audiências de rádio e televisão (uma quebra de 14 mil euros)" e para os 511 mil euros (uma subida de 109 mil euros) em "trabalhos de advocacia".



No total, são mais de 1,4 milhões. Neste item refiram-se ainda os gastos de 2,351 milhões em "trabalhos na área da informática" (mais 329 mil), para os 899 mil euros em "trabalhos especializados no apoio às áreas de produção" (aumento de 42 mil) e para os 56 mil em "serviços com outsourcing" (quebra de 38 mil euros).



Em sentido contrário, a rubrica de "conversação e reparação’ registou um decréscimo de 2,5% nos seus custos que, no ano passado, se fixaram em 2,865 milhões. Numa análise mais pormenorizada, é possível verificar que a RTP gastou 1,575 milhões (redução de 50 mil euros) na "conservação e reparação de diverso equipamento técnico".



Já os gastos em "conservação e reparação de edifícios" subiram 66 mil euros para 874 mil. A "conservação e reparação de veículos" teve custos de 243 mil euros, menos 66 mil.



De referir ainda que em 2017, a RTP gastou, entre outros, 1,558 milhões em segurança, 2,751 milhões em eletricidade, 247 mil euros em água, 479 mil em combustíveis e 940 mil em "limpeza, higiene e conforto".