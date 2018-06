Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TDT custa 25 mil euros diários ao grupo RTP

Em 2017, acesso à rede detida pela Altice custou quase 9,2 milhões de euros à empresa pública.

No primeiro ano completo de emissões da RTP Memória e da RTP 3 na Televisão Digital Terrestre (TDT), que se juntaram à RTP 1, RTP 2, RTP Açores e RTP Madeira (estas duas apenas nos respetivos arquipélagos) os custos do grupo público com o aluguer desta rede de emissão disparou para os 9,167 milhões de euros. Um valor que representa um pagamento de 25 115 euros por dia à Altice, que ficou detentora desta rede após a compra da Portugal Telecom.



Recorde-se que a emissão da RTP Memória e da RTP 3 na TDT arrancou a 1 de dezembro de 2016, ano em que os custos com o aluguer da rede atingiram os 6,446 milhões de euros. No ano anterior, quando o grupo apenas emitia na TDT a RTP 1, a RTP 2 e os canais das regiões autónomas, os custos tinham sido de 6,2 milhões de euros.

Ou seja, entre 2015 e 2017, os encargos da empresa pública com a emissão na TDT subiram 48%, o que representa um aumento nos encargos anuais de quase três milhões de euros.



Tal como a RTP, a Media Capital e a Impresa também pagam à Altice para emitir, respetivamente, a TVI e a SIC na TDT. O relatório e contas da Media Capital revela que o custo com o acesso a esta rede no ano passado foi de 2,676 milhões, uma redução de 9,1% (menos 268 mil euros) face a 2016. A TVI e a SIC (que não revela o valor pago nas suas contas, mas que será próximo do da TVI) renegociaram os contratos de acesso à rede da Altice após a entrada dos novos canais da RTP na TDT.