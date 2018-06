Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP volta à corrida por direitos da Champions

TV pública entra em contacto com Eleven Sports, nova detentora dos direitos da Liga dos Campeões para território nacional.

Por Duarte Faria | 01:30

A RTP ainda não desistiu de adquirir os direitos de emissão da Liga dos Campeões para as próximas épocas. O grupo público não afasta a possibilidade de os adquirir à Eleven Sports, empresa britânica que detém os direitos em território nacional da prova milionária e da Liga Espanhola para as próximas três temporadas.



Ao CM, Gonçalo Reis, presidente da RTP, revelou que a empresa está a analisar o processo. "Estamos a tentar contactar a Eleven para saber das condições. Depois, logo se verá", referiu o responsável.



O CM contactou também a SIC e a TVI, mas estes canais optaram por não se pronunciar.



Recorde-se que a RTP deteve os direitos de transmissão em sinal aberto da Liga dos Campeões em Portugal nas últimas três épocas. O negócio custou perto de 18 milhões de euros à empresa pública.



No entanto, no concurso aberto este ano pela UEFA para os direitos nacionais da prova entre 2018 e 2021, nenhum canal em sinal aberto apresentou proposta por considerar o preço demasiado alto.



Os direitos acabaram por ir parar às mãos da Eleven Sports, que na semana passada anunciou um acordo de licenciamento com a operadora Nowo (ex-Cabovisão).



Entretanto, MEO, NOS e Vodafone também têm mantido conversações no sentido de perceber como poderão ter acesso à competição.



As três operadoras detêm, com a Olivedesportos, a Sport TV, que corre o risco de ficar sem algumas das principais partidas de futebol.