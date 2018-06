Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macedo deixa RTP após processo em tribunal

Radialista recorreu à justiça, alegando precariedade, após 15 anos na empresa a recibos verdes.

01:30

A ligação de António Macedo com a RTP chegou esta segunda-feira ao fim, depois de um acordo judicial.



Esta informação foi confirmada ao CM por fonte oficial da RTP e pelo radialista, a voz do ‘Programa da Manhã’ da Antena 1, do qual era também autor e realizador. "Hoje [esta segunda-feira] de manhã foi homologado um acordo entre mim e a RTP. Fico desvinculado de todas as minhas funções", esclarece ao CM António Macedo, que acrescenta: "Saio hoje [esta segunda-feira] mesmo."



Questionado sobre os termos do acordo, Macedo não faz comentários. A mesma posição foi tomada pela RTP. Contudo, apurou o CM, o radialista, de 67 anos, deverá receber uma indemnização superior a 100 mil euros.



O acordo é o culminar de um processo judicial, interposto por António Macedo, onde alegou precariedade, já que passou os últimos 15 anos na RTP a recibos verdes. O caso foi julgado no Tribunal do Trabalho de Lisboa, mas foi alcançado um entendimento antes da sentença. O CM sabe também que existiram negociações para que Macedo continuasse a trabalhar na empresa pública, mas por mútuo acordo acabaram por decidir terminar a ligação contratual.



Apesar de já ter idade para pedir a reforma, Macedo garante que as "portas estão abertas para continuar a trabalhar". No entanto, para já, afirma: "Agora quero deitar-me e levantar-me tarde, que é o que não pude fazer nos últimos anos", diz o radialista, que se levantava às 04h30 para às 07h10 arrancar com o ‘Programa da Manhã’.



António Macedo nasceu em Lisboa a 4 de novembro de 1950 (67 anos). Aos 13 anos muda-se com a família para Évora, depois, aos 15, para a Figueira da Foz. Aos 21 anos ruma a Angola, onde inicia, de forma profissional, a sua carreira na Rádio Comercial de Angola. Em 1975 regressa a Portugal e integra as equipas fundadoras do ‘Se7e’, do ‘Notícias da Tarde’ e da ‘Revista Mais’.



Volta aos estúdios na Rádio Comercial onde fica até 1987. No ano seguinte, ao lado de Emídio Rangel, integra a equipa que fundou a TSF. Em 2013 chega à Antena 1, onde permaneceu até esta segunda-feira. Sportinguista fervoroso, foi chefe de redação do jornal do ‘Sporting’. António Macedo tem dois filhos (Gonçalo e Rita) e duas netas (Leonor e Joana).