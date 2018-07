Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook com queda histórica perde milhões

Grupo caiu mais de 20% e perdeu mais de 106 milhões de euros em valor de mercado.

Por Duarte Faria | 01:30

O Facebook está a fazer tremer os mercados mundiais. Esta quinta-feira, a rede social de Mark Zuckerberg estabeleceu um novo recorde na bolsa de Nova Iorque, ao cair mais de 20%, o que resultou numa perda de valor de mercado superior a 124 mil milhões de dólares, ou seja, 106 mil milhões de euros, ao câmbio atual.



Esta queda histórica é consequência direta da divulgação dos resultados do segundo trimestre do Facebook, na quarta-feira à noite. Pela primeira vez, a rede social de Mark Zuckerberg perdeu seguidores em território europeu. Entre março e junho, meses em que enfrentou o escândalo de fuga de dados para a Cambridge Analytica e a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, teve menos um milhão de utilizadores, para 376 milhões.



Nos EUA também deixou de haver crescimento: o número está estagnado nos 241 milhões. Ainda assim, no total mundial, o Facebook acabou por crescer, passando de 2 196 mil milhões de utilizadores para 2 234 mil milhões. Mas os analistas acreditam que o crescimento está perto do fim.



No segundo trimestre do ano, o volume de negócios do Facebook, constituído quase que unicamente por receitas publicitárias, foi de 11,3 mil milhões de euros, um crescimento de 42% face ao período homólogo de 2017, mas abaixo das expectativas dos observadores, que apontavam para 11,4 mil milhões. As despesas aumentaram 50%, para 6,4 mil milhões, com tendência para continuarem a crescer.



Quanto aos lucros aumentaram 31%, para 4,4 mil milhões, acima das previsões.