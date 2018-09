Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook esgotou a paciência da Europa

Comissão Europeia ameaça com multas caso a rede social não adote medidas para a defesa dos consumidores.

Por Duarte Faria | 01:30

A Comissão Europeia perdeu a "paciência" com o Facebook e poderá avançar com sanções caso a rede social, liderada por Mark Zuckerberg, não implemente as medidas de defesa do consumidor exigidas para se adaptar às regras europeias.



A ameaça foi feita por Vera Jourová, comissária europeia da Justiça, que fez esta semana um ultimato à gigante tecnológica que detém ainda o Instagram e WhatsApp.



"Se as alterações não forem plenamente implementadas até final do ano, solicitarei às autoridades dos consumidores que atuem rapidamente e sancionem a empresa", anunciou a comissária.



"Embora o Facebook me tenha garantido que iria finalmente alterar os termos de serviço enganosos até dezembro, isto arrasta-se há demasiado tempo. É tempo de parar com promessas e passar à ação", acrescentou Jourová.



A Comissão Europeia acusa o Facebook de dizer "aos consumidores que os seus dados e conteúdos são usados unicamente para melhorar a sua ‘experiência’ global e não mencionam que a empresa usa esses dados para fins comerciais".



Entretanto, a Deco lançou uma petição na qual apela aos consumidores para se juntarem ao movimento que exige uma indemnização média de 200 euros para cada utilizador do Facebook pelo "uso massivo dos seus dados".



A ação, que já chegou à justiça em Portugal, Brasil, Bélgica, Espanha e Itália, surgiu após o escândalo da fuga de dados para a consultora Cambridge Analytica.