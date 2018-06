Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook partilhou dados com chineses

Rede social assegura que a empresa nunca armazenou informações dos utilizadores.

Por Sónia Dias | 01:30

O Facebook admitiu esta quarta-feira ter partilhado dados de utilizadores com quatro empresas de telecomunicações chinesas, incluindo a Huawei, Lenovo, OPPO e TCL, agravando a pressão sobre a política de privacidade da empresa.



O vice-presidente da rede social, Francisco Varela, assegura que os dados foram partilhados de forma "controlada", na sequência de um acordo entre o Facebook e os fabricantes, para facilitar o acesso dos utilizadores aos serviços da rede social.



A nota surge após uma investigação do ‘The New York Times’ ter revelado que a empresa de Mark Zuckerberg estabeleceu acordos com 60 fabricantes de dispositivos móveis, que tiveram acesso, sem autorização, a informações dos utilizadores relativas a religião, tendências políticas, amigos e estado civil.



Para tornar a situação ainda mais grave, desde 2012 que os Estados Unidos consideram a Huawei uma "ameaça à segurança nacional" por ter uma relação próxima com o Partido Comunista Chinês. Recentemente, agências governamentais e o exército norte-americano baniram telemóveis fabricados pela marca chinesa por questões de segurança.



"Queremos clarificar que toda a informação partilhada com a Huawei foi armazenada nos dispositivos e não nos seus servidores", afirmou Varela.



"Tal como todos os fabricantes de smartphones, a Huawei trabalhou com o Facebook para tornar os serviços mais fáceis para os utilizadores", disse o porta-voz da marca chinesa.