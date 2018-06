Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook partilha dados íntimos

Rede social partilha dados sobre os relacionamentos amorosos e tendências políticas dos seus utilizadores com fabricantes.

Por Duarte Faria | 01:30

O Facebook enfrenta um novo escândalo de privacidade. De acordo com o ‘The New York Times’, ao longo da última década a rede social de Mark Zuckerberg fez acordos com mais de 60 fabricantes de aparelhos eletrónicos - entre eles os gigantes Apple, Samsung, Microsoft e BlackBerry - para a partilha de dados pessoais de mais de 2 mil milhões dos seus utilizadores. Algumas destas parcerias ainda estão em vigor, garante o jornal.



Entre as informações que foram partilhadas estão os relacionamentos amorosos, a religião, as inclinações políticas ou os eventos em que cada utilizador participou ou vai participar.



Os acordos estabelecidos têm permitido ainda que estas empresas acedam a informações sobre os ‘amigos’ de cada utilizador, mesmo no caso de este ter negado permissão para a partilha de dados com terceiros.



"É como mandar instalar novas fechaduras nas portas da sua casa e descobrir depois que o serralheiro também deu chaves a todos os seus amigos para que eles possam entrar e vasculhar as suas coisas sem ter de pedir permissão", afirmou Ashkan Soltani, investigador na área da privacidade.



Recorde-se que, desde abril, quando foi conhecido o caso Cambridge Analytica, o Facebook tem estado envolvido em vários escândalos relacionados com fuga de dados.



Em Portugal, a DECO deu entrada com uma ação em tribunal na qual pede uma indemnização para todos os utilizadores nacionais por uso ilegítimo de dados.