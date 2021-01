Fátima Lopes abandona TVI após 11 anos de ligação à estação

Fátima Lopes abandona a TVI ao fim de 11 anos de ligação à estação de Queluz de Baixo.Apresentadora rejeitou assumir condução de um novo formato nas noites de fim de semana e precipitou o fim da colaboração com a estação.A TVI refere ainda que lamenta a decisão de Fátima Lopes mas regista com "muito apreço" o trabalho desenvolvido em antena.Ao fim de 11 anos, chega ao fim a colaboração de prestação de serviços entre a apresentadora de televisão Fátima Lopes e a TVI.Em 2021, a apresentadora deveria assumir a condução de um novo formato nas noites de fim de semana, o programa "C’è posta per te". No entanto e lamentavelmente, a apresentadora não aceitou dar seguimento a este projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI.Fátima Lopes estreou-se na TVI em setembro de 2010 à frente do programa "Agora é que conta" e, durante estes anos, apresentou grandes formatos como "Pequenos Gigantes" e "Let´s Dance". Entre 2011 e 2021 conduziu o programa "A Tarde é Sua".A TVI regista, com muito apreço, todo o trabalho desenvolvido em antena ao longo destes anos e deseja a Fátima Lopes os maiores sucessos futuros.