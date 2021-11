Fátima Lopes é a nova contratação da SIC. Quase um ano depois de ter saído da TVI, a apresentadora regressa à estação de Paço de Arcos, de onde saiu em 2010. A comunicadora estava em contacto com o canal de Pinto Balsemão há vários meses, tendo as negociações avançado de forma significativa nas últimas semanas.



Vai apresentar a 1.ª Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, no dia 1 de Dezembro. A partir desta data "dar-se-á início a uma nova colaboração com o canal, que será pontuada com diferentes momentos, estando já prevista uma temporada de um grande formato, para além de outros projetos e iniciativas a anunciar oportunamente", informa fonte oficial da SIC.





"Estou muito feliz pelo regresso à casa que me viu nascer. Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional. Para mim, tem um significado muito especial, regressar para conduzir esta Gala e fazer parte da celebração dos 30 anos da SIC. Recomeço entusiasmada e cheia de vontade de abraçar novos desafios", afirma Fátima Lopes.