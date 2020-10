Ferramenta de engate do Facebook chega hoje a Portugal e promete "fazer sombra" ao Tinder

O ‘Facebook Dating’ (‘Encontros do Facebook’) chegou hoje a Portugal e promete fazer "frente" a algumas das aplicações de engate mais conhecidas do público, como o Tinder. Esta ferramenta assenta numa série de interesses em comum, por exemplo, os Eventos e Grupos do próprio Facebook.O ‘Encontros do Facebook’ funciona dentro da própria rede social mas é totalmente independente. Para tal, só tem de criar um perfil no ‘Encontros do Facebook’ e usufruir da funcionalidade.O ‘Encontros do Facebook’ permite partilhar as stories do Facebook e Instagram. Ao demonstrar momentos autênticos da vida quotidiana espera-se que consiga uma ligação com significado com uma pessoa interessada nas mesmas coisas. Se escolher partilhar as stories no perfil do ‘Encontros’ está a demonstrar, ao invés de dizer, quem é, antes mesmo de fazer um match.O recurso ‘Paixões Secretas’ - Secret Crush em inglês - permite explorar possíveis relacionamentos com pessoas que já conhecemos no Facebook e Instagram. Por norma, o ‘Encontros do Facebook’ não vai fazer match com amigos do Facebook e seguidores do Instagram, mas é possível selecionar até nove amigos/seguidores como ‘Paixões Secretas’. Se algumas destas pessoas também o selecionar como ‘Paixão Secreta’, automaticamente acontece um match. Porém, se a pessoa identificada como ‘Paixão Secreta’ não está sequer inscrita no ‘Encontros do Facebook’, nunca vai saber que foi selecionada.Através dos Eventos e Grupos é possível conhecer outras pessoas com interesses semelhantes, basta ativar a opção de adicionar os Eventos e Grupos ao ‘Encontros do Facebook’. Por exemplo, se alguém vai a um concerto ou pertence a um grupo de donos de cães, pode ver quem são as outras pessoas que vão a este Evento e pertencem a este Grupo, desde que estejam inscritas no ‘Encontros do Facebook’.Para quem acabou de fazer match com alguém e deseja conversar por videochamada, o Facebook permite começar uma videochamada de imediato ao clicar no ícone vídeo presente na caixa de mensagens. Ao iniciar a videochamada, será enviado um convite e, assim que for aceite, começa a ligação, sendo que o nome e foto de perfil no ‘Encontros’ é visível.Em comunicado, o Facebook explica que "encontrar uma companhia amorosa é algo profundamente pessoal", e que por isso a atividade pessoal não vai ser partilhada com ninguém fora da mesma. "O Facebook não vai sugerir amigos do Facebook e Instagram como ligações potenciais ou sequer notificar qualquer pessoa que está na plataforma. O Facebook está comprometido em tornar o Encontros num espaço em que as pessoas se sintam confortáveis para encontrar uma relação com significado", pode ler-se.