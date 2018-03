Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho na direção do Diário de Notícias

Anuncio foi feito por Marques Mendes no seu comentário semanal no Jornal da Noite da SIC.

21:37

Marques Mendes anunciou, este domingo, no seu comentário semanal no Jornal da Noite da SIC, que o novo diretor do Diário de Notícias será o jornalista Ferreira Fernandes e que a adjunta será Catarina Carvalho, até agora diretora de revistas da Global Media.



Foi também Marques Mendes que anunciou que Paulo Baldaia iria abandonar a direção do DN, que tem vindo a estudar a passagem do papel a semanal e em apostar no digital.