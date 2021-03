Os The Black Mamba conseguiram um marco histórico e isso já ninguém lhes tira. A banda de Tatanka, Ciro Cruz e Miguel Casais venceu, este sábado, o Festival da Canção 2021 com a canção ‘Love Is On My Side’. É a primeira vez, desde 1964, que o nosso país será representado na Eurovisão com um tema cantado noutra língua que não o português. A decisão surpreendeu até os músicos. “Não estávamos à espera por causa disso. Sabíamos que era muito difícil bater as canções em português”, disse Tatanka no final do evento, referindo que esta vitória é uma oportunidade única para mostrar o seu trabalho lá fora.









Este Festival da Canção ficou marcado pelo duelo entre ‘Por Um Triz’, de Carolina Deslandes, a eleita do júri, e ‘Love Is On My Side’, uma das favoritas do público. As duas acabaram com o mesmo resultado, 20 pontos, mas no final prevaleceu a escolha dos telespectadores, dando a vitória aos The Black Mamba. A banda irá representar Portugal no 65º Festival Eurovisão da Canção, agendado para 22 de maio, em Roterdão, nos Países Baixos.

A final de sábado, transmitida em direto pela RTP 1 e apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, foi acompanhada por uma média de 651 700 pessoas e registou 14,5% de share, sendo o 14º programa mais visto do dia (dados GfK). A edição deste ano atraiu menos 117 600 telespectadores do que em 2020 e foi o segundo festival menos visto desde 2015 (o primeiro foi o de 2019, que deu a vitória a Conan Osíris, com 610 mil telespectadores).