Formato da CMTV ganha ao Jornal das 8 da TVI generalista

O formato "Duelo Final", da CMTV, foi esta terça-feira o oitavo programa mais visto de toda a televisão portuguesa, registando mais espetadores e mais share que o noticiário do horário nobre da TVI generalista.Com efeito, o programa da CMTV, emitido em pleno horário nobre, às 21H46, obteve 6,9% de audiência média e 14,1% de share, enquanto o "Jornal das 8" da TVI obteve apenas 6,8% de audiência e 13,7% de share. O principal jornal do canal 4 ficou em nono lugar entre os programas mais vistos da televisão portuguesa, e ficou atrás do formato da CMTV tanto em ratings como em share.No mercado de informação nacional, a CMTV foi a estação líder, com 7,2% de share diário, contra 3,4% do canal CNN e 2% da SIC Notícias.A CMTV é líder do cabo há 7 meses consecutivos e ganha à concorrência há 175 dias sem qualquer interrupção.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.