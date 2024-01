Fundo que controla Global Media não paga salários até decisão judicial e da ERC

O World Opportunity Fund (WOF) transmitiu a sua indisponibilidade em transferir dinheiro para pagar os salários em atraso até uma decisão da ERC e de um "alegado procedimento cautelar", disse esta quinta-feira o presidente do Global Media Group (GMG), em comunicado.

"O World Opportunity Fund (WOF) transmitiu-me no dia desta quinta-feira a sua indisponibilidade em efetuar qualquer transferência, sem que o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) conclua o processo administrativo autónomo para a aplicação do art.º 14 da Lei da Transparência, e que pode eventualmente resultar na inibição do exercício dos direitos de voto por parte do WOF", afirma o presidente executivo (CEO) do GMG em comunicado.

Além disso, acrescenta José Paulo Fafe, que o fundo também lhe transmitiu a sua "indisponibilidade em efetuar qualquer transferência até que o alegado procedimento cautelar de arresto anunciado publicamente pelo empresário Marco Galinha seja retirado".



José Paulo Fafe explicou que, na semana passada, no decorrer da sua audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, transmitiu "o compromisso do acionista" que representa "em fazer uma transferência bancária de caráter extraordinário no início da presente semana, que permitisse proceder ao pagamento dos salários relativos ao mês de dezembro ainda não regularizados".





O gestor disse que ainda que era seu "dever informar todos os trabalhadores do Global Media Group" que a Comissão Executiva ou o próprio CEO, "enquanto representante do WOF, não tem qualquer conhecimento, a não ser através da Comunicação Social, de qualquer proposta de aquisição de ativos do GMG".Os sindicatos dos Jornalistas (SJ) e dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte) apresentaram esta quarta-feira denúncia na ACT devido à falta de pagamento dos salários no Global Media Group (GMG).Num comunicado divulgado, as estruturas sindicais disseram que foi apresentada denúncia na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) "pela falta de pagamento dos salários de dezembro aos trabalhadores da Global Notícias", empresa do grupo GMG que detém o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e o desportivo O Jogo.Por sua vez, o Nobias European Studios, grupo de criação de conteúdos, incluindo de produção de vídeos, propôs um investimento de 10 milhões de euros no Global Media Group (GMG) para ficar com 51% da empresa, segundo um comunicado divulgado.