Corria o programa ‘Rui Santos em Campo’ (CNN Portugal), no dia 14 de fevereiro, no rescaldo dos incidentes do clássico FC Porto-Sporting, quando surgiu a pergunta em televoto: “Quem foi o mais responsável pelas incidências no Dragão?”. As duas opções apresentadas ao telespectador, no entanto, continham uma gafe que não passou despercebida a ninguém. No lugar de ‘FC Porto’, aparecia o nome ‘Benfica’ com um número de telefone. No ecrã do televoto evidenciavam-se ainda mais dois erros: ‘benfica’ em letra minúscula e ‘Dragão’ mal escrito: ‘Drgão’.









No seguimento dos erros, a ‘TV7Dias’ noticiava esta sexta-feira que Nuno Santos, diretor da CNN Portugal (cargo acumulado com o de diretor de informação da TVI), havia despedido uma produtora do programa que, segundo aquela publicação, era reincidente neste tipo de falhas. O caso terá também deixado o comentador desportivo Rui Santos muito insatisfeito, ele que só se terá apercebido do sucedido no final do programa.

Tudo aconteceu no mesmo dia em que a estação da Media Capital avançou a notícia do alegado pagamento de milhares de euros ao árbitro Bruno Paixão por parte do Benfica, pelo que a gafe ainda terá desagrado mais aos responsáveis pelo canal, pelo facto de poder colocar em causa a credibilidade da informação.





O CM questionou Nuno Santos e a TVI sobre este assunto, mas não obteve qualquer resposta até ao fecho da edição.