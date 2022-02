Mudanças na direção geram tensão na TVI

As mudanças na direção de informação da TVI estão a gerar alguma tensão no seio da redação, sabe o CM. Na quarta-feira de manhã, o canal de Queluz de Baixo anunciou oficialmente a saída de Anselmo Crespo, que tinha assumido a liderança em agosto de 2020, para ser substituído por Nuno Santos, que acumula com a direção do canal CNN Portugal.No entanto, os restantes elementos da direção do quarto canal nunca terão sido oficialmente informados, apesar de as mudanças terem sido noticiadas em vários órgãos de comunicação social nas semanas anteriores. Pedro Mourinho, Pedro Benevides, Lurdes Baeta e Joaquim Sousa Martins terão, entretanto, colocado o lugar à disposição, embora continuassem ontem em funções, o que deverá acontecer até que seja anunciada a constituição da nova direção de informação, apurou o CM. A TVI não se pronuncia, para já, sobre o tema. O CM sabe ainda que Anselmo Crespo se vai manter no canal como comentador.Nas próximas semanas, a Media Capital (que detém a TVI) deverá também anunciar o regresso de José Eduardo Moniz, até aqui consultor para a ficção, como novo diretor-geral da estação, em substituição de Hugo Andrade (ex-RTP), que ocupava interinamente o lugar desde que Nuno Santos se mudou para o projeto CNN. Além disso, Piet-Hein Bakker (ex-Endemol e SP) será diretor da produtora Plural. Estas contratações deverão retirar poder na ficção à diretora Cristina Ferreira.