Maya e Ágata Rodrigues são as apresentadoras da grande Gala dos Heróis CM 2023, que decorre este sábado, dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e para a qual estão convidados os leitores doe telespectadores da. A entrada é gratuita, até a lotação estar completa.O evento começa pelas 14h00 na Fundação Oriente, em Lisboa, e conta com a participação de dois nomes consagrados da música portuguesa: Aurea e Ala dos Namorados, a que se junta ‘o senhor das vozes’, Fernando Pereira. Será um acontecimento inesquecível, em que oe ahomenageiam aqueles que arriscam a vida para salvar a de outros.e telespectadores da, que ao longo das últimas semanas votaram nos cinco finalistas de cada categoria: Heróis com Farda e Heróis Civis. Mas todos os finalistas são vencedores, pela coragem e determinação demonstradas em situações extremamente adversas. Venha assistir. Está convidado.

Para o evento especial, Maya contou com a ajuda do estilista Luís Barbeiro. No ateliê, a apresentadora dateve oportunidade de ver algumas das criações do designer português e escolher o visual que irá usar na Gala dos Heróis CM. A elegância e a sofisticação vão marcar o visual da comunicadora. “O Luís é um criador de moda que volta ao panorama nacional e fez-me um vestido muito fluido, um ‘kaftan’, que foi pintado a ouro, à mão. É uma peça exclusiva”, disse o rosto da