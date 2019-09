Fernanda Serrano eleita a mais sensual da gala 'Sexy Vidas' em noite de muito glamour

Fernanda Serrano, Cuca Roseta, Vanessa Rebelo e Joana Duarte. São estas as mulheres mais sensuais do País. Os prémios foram entregues esta terça-feira à noite no Casino Estoril, na habitual gala Sexy Vidas, festa uma vez mais marcada pela beleza, brilho e glamour.Fernanda Serrano venceu na categoria Sexy TV, Cuca Roseta arrecadou o primeiro lugar no Sexy Vidas, Vanessa Rebelo foi distinguida no Sexy Sport e Joana Duarte recebeu o primeiro prémio no Sexy Net. No que toca aos homens, Lourenço Ortigão (Sexy TV), Nuno Gomes (Sexy Sport), João Santos (Sexy Net) e Jorge Mendes (Sexy Vidas) foram os grandes vencedores.Numa noite que teve direito a passadeira ‘vermelha’ e que contou com várias caras conhecidas entre o público, Octávio Ribeiro, diretor-geral do, subiu também ao palco do salão Preto e Prata para destacar o espírito de grupo existente no canal e sublinhar o novo recorde daem agosto, um aumento superior a 40% no horário nobre relativamente ao mesmo mês de 2018.Contas feitas, foram 150 mil pessoas em média por minuto, e mais de 1,6 milhões de telespectadores por dia neste horário, que é o mais valioso da televisão portuguesa."Este fenómeno só é possível com esta equipa e com este espírito de equipa. E será este espírito de equipa que nos permitirá vencer todos os desafios que o futuro nos colocar", disse. "Este será provavelmente o último ano que vou discursar", avançou ainda Octávio Ribeiro.A gala, que teve transmissão em direto e em exclusivo na, contou com a música de Diogo Piçarra, The Gift, Virgul e April Ivy.