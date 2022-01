A Justiça norte-americana avançou com um processo judicial contra os mais altos executivos da Alphabet (que detém o Google) e da Meta (dona do Facebook), que acusa de terem feito um acordo ilegal, em 2018, para consolidar o seu domínio no mercado de publicidade online.









Uma coligação de estados americanos, liderada pelo Texas, apresentou na sexta-feira, num tribunal de Nova Iorque, uma nova versão do processo apresentado inicialmente apenas contra o Google em dezembro de 2020. De acordo com as acusações, a tecnológica tentou derrubar toda a concorrência manipulando leilões de publicidade, em que os anúncios online são comprados e vendidos, tendo feito um acordo com o Facebook para este abandonar uma ferramenta que estava a ganhar popularidade no mercado publicitário. Em troca, a rede social teria vantagens nos leilões de anúncios encaminhados pelo motor de busca.

Uma porta-voz do Google classificou a queixa como “cheia de imprecisões e sem base legal”, enquanto um representante da Meta defendeu que “o acordo não exclusivo com o Google e acordos semelhantes com outras plataformas de leilões ajudaram a aumentar a concorrência pelo posicionamento de anúncios”.



pormenores

52,3% do mercado



Em 2021, o Google detinha 28,6% do mercado global de publicidade digital, seguindo-se o Facebook, com 23,7%, de acordo com a empresa eMarketer.





Figuras implicadas







Leia também Justiça norte-americana acusa Google e Facebook de práticas anticoncorrenciais no mercado publicitário Processo refere-se a Sundar Pichai e Philipp Schindler, presidente e vice-presidente do Google, e Sheryl Sandberg, diretora de Operações e administradora do Facebook.

Documento



Email de Sandberg ao fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, descreve o acordo como “estrategicamente muito importante”.