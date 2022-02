O ano de 2021 voltou a ser de grande prosperidade para as duas gigantes tecnológicas que monopolizam o mercado publicitário mundial: Alphabet e Meta. Ambas as empresas divulgaram esta semana os resultados do último trimestre do ano passado, mostrando que se mantêm imunes tanto à crise provocada pela pandemia da Covid-19 como às polémicas que as têm colocado na mira dos reguladores e dos tribunais.









A Alphabet, dona da Google, liderada por Sundar Pichai, superou todas as expectativas ao apresentar lucros anuais na ordem dos 67 mil milhões de euros, quase o dobro dos 40 mil milhões registados em 2020. Já as receitas totalizaram cerca de 228 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 41% relativamente ao ano anterior. Só as receitas de publicidade aumentaram 33%.

Já a Meta, que detém o Facebook, faturou perto de 103,6 mil milhões de euros em 2021, o que representa um crescimento de 37% comparativamente com com o ano anterior, com as receitas de publicidade a subirem 36%. Já os lucros foram de 34,8 mil milhões. O número de utilizadores das aplicações da empresa de Mark Zuckerberg - que além do Facebook detém ainda o WhatsApp, Messenger e Instagram, entre outros - também avançou 9%, para 3,59 mil milhões. Contudo, se focarmos as atenções apenas no último trimestre do ano, é possível verificar que o número de utilizadores ativos do Facebook estagnou, pelo que e a empresa já admitiu um abrandamento do seu crescimento este ano.