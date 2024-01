A Global Media – que detém o ‘Jornal de Notícias’, ‘Diário de Notícias’, TSF e ‘O Jogo’, entre outros títulos – tem atualmente quatro propostas de compra em cima da mesa, apurou o CM. Já as que foram apresentadas por Marco Galinha, juntamente com outros empresários portugueses - aquisição do ‘JN’ e ‘O Jogo’ por 12 milhões de euros, assumindo as dívidas fiscais do grupo, e um aumento de capital em troca de 51% da GM - continuam sem resposta.









