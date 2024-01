Entre 17 de julho e 12 de dezembro de 2023, a nova administração da Global Media (GM), que tem a decorrer um programa de rescisões, contratou 35 novos profissionais, o que representa um aumento dos custos em cerca de 2,3 milhões de euros.



De acordo com um documento interno a que o CM teve acesso, o grupo de media que detém o ‘Diário de Notícias’, ‘Jornal de Notícias’, ‘O Jogo’ e a TSF, entre outros títulos, fez crescer os gastos mensais com pessoal em 242 mil euros por mês face à média do primeiro semestre.









