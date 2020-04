Google e Facebook obrigados a pagar por notícias

A Austrália anunciou que vai obrigar os gigantes tecnológicos Google e Facebook a partilhar as receitas de publicidade gerada a partir de artigos produzidos pela imprensa e, adicionalmente, a pagar pelo conteúdo noticioso feito por meios de comunicação social.

Num documento elaborado a pedido do governo de Camberra, a Comissão de Concorrência e Consumo, que já estava a trabalhar num código de conduta para um acordo voluntário entre os grupos de media e os gigantes da internet, estipula ainda o pagamento de indemnizações por outros incumprimentos das multinacionais. Além das compensações pelo uso de conteúdo, o executivo australiano quer penalizações para o caso de existirem alterações de algoritmo das plataformas que têm tido um notório impacto negativo no tráfego dos media a nível mundial.

A medida é tomada numa altura em que se regista um forte aumento de tráfego nos sites australianos de notícias, mas que é acompanhado por um declínio acentuado nas receitas de publicidade, fruto da pandemia, tal como acontece globalmente. Em França, recorde-se, a autoridade da concorrência obrigou recentemente a Google a negociar com a imprensa um pagamento por uso de conteúdo nos resultados de pesquisa e no serviço de agregação de notícias. Em Espanha, o Google News foi encerrado por ordem do governo. Em Portugal, o agregador mantém-se a funcionar sem que nada lhe seja exigido.