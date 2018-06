Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Europa obriga Google a pagar direitos de autor

Motores de busca terão de pagar para mostrar excertos de notícias. Empresas de media aplaudem nova medida.

Por Sónia Dias | 01:30

Motores de busca como o Google e o Bing, da Microsoft, podem ser obrigados a pagar por mostrar excertos de notícias protegidas pelos direitos de autor, segundo uma medida aprovada esta semana pela União Europeia.



A nova regra, que ainda não está finalizada, permitiria aos grupos de media exigir que os gigantes tecnológicos paguem por mostrar os seus artigos, ou parte deles, até um ano após a sua publicação (a proposta inicial era de 20 anos).



A reforma da Comissão Europeia passa também por exigir que plataformas como o YouTube sejam obrigadas a pedir uma licença para poderem mostrar conteúdos protegidos por direitos de autor, como vídeos de música, por exemplo.



As empresas de media têm tido uma relação complicada com a Google, que responsabilizam pela acentuada quebra de receitas nos últimos anos. A multinacional presidida por Sundar Pichai tentou acalmar os ânimos com a criação da Digital News Initiative, que patrocina projetos digitais de informação. O gigante da internet acredita que o caminho para obter mais receitas é apostar nos sites de notícias e na publicidade online, e não em indemnizações pontuais.



Contudo, a verdade é que a proposta da Comissão Europeia foi aplaudida pelos editores, que lhe chamaram "um passo decisivo na direção certa".

Resta agora aguardar que a proposta de reforma seja aprovada pelos estados-membros no Parlamento Europeu.