Google Fotos celebra três anos com armazenamento gratuito e ilimitado

Aplicação assinala data com novas funcionalidades de interação.

Por Daniela Espírito Santo | 01:03

Parece mentira, mas o Google Photos (ou Google Fotos, em Portugal) já tem três anos. Esta ferramenta da Google, já conhecida de muitos, é um autêntico "assistente pessoal" no que às fotografias e vídeos diz respeito, ajudando a armazenar memórias, sugerindo melhorias estéticas e construindo narrativas multimédia com o material que vamos acumulando no telemóvel e com o qual, muitas vezes, nem sabemos muito bem o que fazer.Para além de organizar as imagens que tiramos por data, local ou outros critérios, esta aplicação tem um 'assistente' que cria álbuns, filmes e colagens (e até GIFs) automaticamente, para nos poupar ao trabalho de orientar tudo manualmente, e beneficia de uma pesquisa 'inteligente' que torna a navegação muito simpática e competente.Para além disso, permite armazenar gratuitamente todo o conteúdo na "cloud", guardando um número ilimitado de fotos e vídeos em alta qualidade para a posteridade e libertando o tão almejado espaço que nos falta no smartphone.As novas funcionalidades vieram melhorar todas estas qualidades e juntar-lhes um 'twist' interativo, ou não estivéssemos na era das redes sociais: é possível meter 'gosto' nas nossas fotos prediletas e escolher imagens favoritas nos seus álbuns ou nos álbuns partilhados por amigos, sendo que a aplicação também nos faz sugestões automáticas de novas ações que podemos tomar para melhorar as nossas obras de arte amadora (entre as opções podem aparecer melhorias de cor ou brilho, que podemos visualizar sem grande esforço nem perder o conteúdo original).Tudo isto gratuitamente, à distância de um download (se é iOS, nem isso deverá ter de fazer, pois é uma app nativa ), mesmo a tempo do verão e das férias.