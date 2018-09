Goucha e Pedro Teixeira dão beijo na boca na despedida de Cristina

Apresentadora mostrou tudo num vídeo no Instagram.

18:49

Cristina Ferreira publicou novos vídeos no seu Instagarm onde mostra os bastidores da nova edição da sua revista – que marca a sua despedida da TVI e que tem também Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira como protagonistas. Nas imagens é possível ver Goucha e Pedro Teixeira a darem um beijo na boca.

Este momento, que se destacou nos vídeos de ‘making of’ da sessão – marcou a boa disposição e o entendimento entre os três. "Isto vai ser o fim do meu casamento com o Rui", refere Goucha.



Cristina responde: "O que eu gostava que estes dois se apaixonassem!"

As imagens foram publicadas com a legenda: "Bastava o amor medir-se no riso e o nosso seria imensurável. ?(usei uma palavra chique para te fazer justiça @mlgoucha"

A contratação de Cristina Ferreira pela SIC foi confirmada por ambas as partes na semana passada.

Ver esta publicação no Instagram Bastava o amor medir-se no riso e o nosso seria imensurável.