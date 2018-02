Grupo de músicas que disputam a final do Festival da Canção fica hoje completo

Este ano concorrem ao festival 26 temas.

Por Lusa | 25.02.18

O grupo de canções que vai defrontar-se na final do Festival da Canção, a 04 de março, em Guimarães, fica completo este domingo à noite, quando forem escolhidas sete das 13 concorrentes à segunda semifinal do concurso.



A final do Festival será disputada por 14 canções. Sete foram escolhidas há uma semana, na primeira semifinal, e as restantes são anunciadas hoje, dia em que decorre, no estúdio da RTP de Lisboa, a segunda semifinal.



Este ano concorrem ao festival 26 temas. A RTP lançou o convite a 22 compositores para que apresentassem uma canção original, inédita, no concurso. A estes 22 juntaram-se três autores que responderam a concursos e um escolhido por Salvador Sobral, vencedor da edição de 2017.



Na segunda semifinal, que será emitida em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play, competem os temas compostos por Aline Frazão (interpretado por Susana Travassos), Armando Teixeira (Lili), Bruno Cardoso 'Xinobi' (Sequin), Capicua (Tamin), Daniela Onís (interpretado pela própria), Diogo Piçarra (interpretado pelo próprio), Francisco Rebelo (David Pessoa), Isaura (Cláudia Pascoal), João Afonso (Rita Ruivo), Miguel Ângelo (Dora Fidalgo), Paulo Flores (Minnie & Rhayra), Peter Serrado (interpretado pelo próprio) e Tito Paris (Maria Inês Paris).



O processo de escolha do sucessor de Salvador Sobral, que venceu no ano passado o concurso com "Amar pelos dois", começou no domingo passado, dia em que decorreu a primeira semifinal.



Nesse dia foram apuradas sete canções finalistas: "Só por Ela" (composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira), "(sem título)" (composta e interpretada por Janeiro), "Para sorrir eu não preciso de nada" (Júlio Resende/Catarina Miranda), "Pra te dar abrigo" (Fernando Tordo/Anabela), "Anda estragar-me os planos" (Francisca Cortesão/Joana Barra Vaz), "Zero a zero" (Benjamim/Joana Espadinha) e "Sem medo" (Jorge Palma/Rui David).



A votação final foi feita, em igual valor, por um júri e pelo público. O júri do Festival da Canção volta este ano a ser presidido por Júlio Isidro. A acompanhar o apresentador estão os cantores Ana Bacalhau, Carlão, Luísa Sobral e Sara Tavares, a radialista Ana Markl, o jornalista Mário Lopes e os compositores Tozé Brito e António Avelar Pinho.



Além das músicas a concurso, tal como na primeira semifinal, João Pedro Coimbra e Nuno Figueiredo vão hoje debruçar-se sobre o cancioneiro de Carlos Paião.



O vencedor do Festival da Canção, que regressou no ano passado como uma janela renovada, abrindo o concurso a compositores que nunca nele tinham participado, irá participar, em maio, no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.