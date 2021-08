Continua sem fim à vista a guerra entre operadoras de telecomunicações e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) por causa do leilão e implementação da quinta geração móvel (5G) em Portugal.Agora, a Altice (dona da Meo) diz recusar as alterações das regras do processo de licitação propostas pelo regulador das telecomunicações e pretende acionar os meios legais para impedir que as mesmas sejam implementadas. Uma posição que, sabe o CM, é partilhada por NOS e Vodafone.