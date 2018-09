Guionista da Rua Sésamo confirma relação gay entre Egas e Becas

Mark Saltzman é o autor da famosa série infantil dos anos 90.

O autor da famosa série infantil 'Rua Sésamo' veio agora desfazer todos os rumores em torno das duas personagens principais da série de desenhos animados. Mark Saltzman confirma que existe um relacionamento homossexual entre as personagens Egas e Becas.

De acordo com as declarações do guionista, também homossexual, à revista "Querty", os famosos bonecos dos anos 90 eram afinal um casal de namorados.

Mark confessa ainda que, embora sem intenção, terá espelhado alguns momentos e histórias da vida pessoal do casal que protagonizou a série infantil.